Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Aston Villa ile Zrinjski karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Zrinjski maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi TV 8,5'ta canlı izleyebilirsiniz.

ASTON VILLA ZRINJSKI MAÇI CANLI İZLE