Mert Günok: Gereğini yaptık işimiz bu

UEFA Konferans Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Karşılaşmada yaptığı 8 kurtarışla yıldızlaşan kaleci Mert Günok, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz" ifadelerini kullandı.