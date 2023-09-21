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Mert Günok: Gereğini yaptık işimiz bu

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın yıldızlarından Mert Günok, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 00:33
Mert Günok: Gereğini yaptık işimiz bu

UEFA Konferans Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Beşiktaş, Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Karşılaşmada yaptığı 8 kurtarışla yıldızlaşan kaleci Mert Günok, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Gereğini yaptık, sonuçta işimiz bu. Takım olarak çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Oyun genelde Brugge'nin kontrolünde geçti. Ama bu zor deplasmanda en azından bir puan alabildik. Mutlu değiliz. Galibiyetle başlamak isterdik. Ama olmadı. Bir puanla yetineceğiz" ifadelerini kullandı.

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