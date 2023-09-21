Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lugano - Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lugano ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lugano - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUGANO - BODO/GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Bodo/Glimt maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.