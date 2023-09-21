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Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ludogorets ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:30
Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ludogorets - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Ludogorets ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Ludogorets - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUDOGORETS - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ludogorets - Spartak Trnava maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19:45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

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