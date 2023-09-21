Legia Varşova - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Legia Varşova - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Legia Varşova ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Legia Varşova - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - Aston Villa maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.