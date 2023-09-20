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Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40
Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lille - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. A Grubu'nda Lille ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - OLIMPIJA LJUBLJANA SALZBURG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Olimpija Ljubljana maçı 20 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.30'da başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

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