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Lech Poznan-Spartak Trnava maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 17:59
Lech Poznan-Spartak Trnava maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Polonya'nın Lech Poznan ile Slovakya'nın Spartak Trnava takımları arasında 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk maçta hakem Atilla Karaoğlan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Poznan şehrinde bulunan Poznan Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu'nun üstleneceği belirtildi.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bahattin Şimşek'in üstleneceği aktarıldı.

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