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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncüsü Beşiktaş ve dördüncüsü Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor. Konferans Ligi Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:00
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Takımlarımızdan Fenerbahçe,Beşiktaş Adana Demirspor'un 2. ön eleme turundaki rakipleri belli oluyor.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)

Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)

Beitar Jerusalem FC (ISR)

PFC Levski Sofia (BUL)

Gabala SC (AZE)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

FK Vojvodina (SRB)

FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)

KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)

Debreceni VSC (HUN)

FC CSKA 1948 (BUL)

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri

CFR 1907 Cluj (ROU)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Legia Warszawa (POL)

Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)

FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)

Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmalar 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kurası 24 Temmuz, play-off'lar ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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