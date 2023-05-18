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AZ Alkmaar - West Ham United / Basel - Fiorentina (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş AZ Alkmaar - West Ham United ve Basel - Fiorentina finale yükselmek için kozlarını paylaşıyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 00:00
AZ Alkmaar - West Ham United / Basel - Fiorentina (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final rövanş karşılaşmalarında AZ Alkmaar - West Ham United ve Basel - Fiorentina kozlarını paylaşıyor.

İlk maçın skorları;

West Ham United 2-1 AZ Alkmaar

Fiorentina 1-2 Basel

AZ ALKMAAR - WEST HAM UNITED / BASEL - FIORENTINA MAÇLARINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BASEL - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Basel - Fiorentina maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

AZ ALKMAAR - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
AZ Alkmaar - West Ham United maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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