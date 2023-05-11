Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fiorentina ile Basel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE