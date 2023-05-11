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Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Basel yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 09:56 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 10:00
Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fiorentina ile Basel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Basel maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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