Haberler Konferans Ligi Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lech Poznan çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:51 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 13:51
Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Fiorentina ile Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lech Poznan maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi'ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den ihanet açıklaması! Boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu! Meğer Oğuzhan Koç ile...
Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nice - Basel maçı saat kaçta?
West Ham United - Gent maçı saat kaçta?
Bayrama özel resimli, dualı cuma mesajları 202
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram menüsü 2023 - Bayram özel yemekler
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... 13:38
NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown oldu NBA'de yılın başantrenörü Mike Brown oldu 13:17
Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı Hidayet Türkoğlu'ndan bayram mesajı 13:16
Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar 13:06
Torreira'yı istiyorlar! Önerilecek rakam... Torreira'yı istiyorlar! Önerilecek rakam... 12:27
Roma - Feyenoord maçı saat kaçta? Roma - Feyenoord maçı saat kaçta? 12:10
Daha Eski
Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 12:08
Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına çıkıyor Cem Bölükbaşı Super Formula'daki 3. yarışına çıkıyor 11:59
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? 11:58
Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler Pedro'ya sürpriz talip! Başakşehir maçında izlediler 11:54
Sporting - Juventus maçı saat kaçta? Sporting - Juventus maçı saat kaçta? 11:50
Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? 11:45