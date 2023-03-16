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Sivasspor Fiorentina maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor İtalya'da kaybettiği 1-0'lık maçın rövanşında sahasında Fiorentina'yı konuk ediyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri mutlak tur için sahada. Sivasspor - Fiorentina maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 21:20
Sivasspor Fiorentina maçı CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvada son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'yı konuk ediyor.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ilk maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı.

Yiğidolar, Fiorentina karşısında mutlak tur için sahada.

Sivasspor - Fiorentina maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabra

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te başladı. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanıyor.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI

Sivasspor Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.

SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

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