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Gent 6-2 kazandı

Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi olan Gent, Belçika Ligi'nde Zulte Waregem'e konuk oldu. Gent mücadeleden 6-2 galip ayrıldı. Gent'in gollerini Sart, Montes, Orban (4) kaydetti. Başakşehir'in Gent ile deplasmanda oynadığı ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Rövanş maçı 15 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Gent 6-2 kazandı
Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi olan Gent, Belçika Ligi'nde Zulte Waregem'e konuk oldu. Gent mücadeleden 6-2 galip ayrıldı. Gent'in gollerini Sart, Montes, Orban (4) kaydetti. Başakşehir'in Gent ile deplasmanda oynadığı ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Rövanş maçı 15 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
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