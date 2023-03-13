Gent 6-2 kazandı

Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi olan Gent, Belçika Ligi'nde Zulte Waregem'e konuk oldu. Gent mücadeleden 6-2 galip ayrıldı. Gent'in gollerini Sart, Montes, Orban (4) kaydetti. Başakşehir'in Gent ile deplasmanda oynadığı ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Rövanş maçı 15 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi olan Gent, Belçika Ligi'nde Zulte Waregem'e konuk oldu. Gent mücadeleden 6-2 galip ayrıldı. Gent'in gollerini Sart, Montes, Orban (4) kaydetti. Başakşehir'in Gent ile deplasmanda oynadığı ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Rövanş maçı 15 Mart'ta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.