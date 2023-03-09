Sivasspor Çizme'de galibiyet istiyor! Rıza Çalımbay 11'i belirledi

Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, Konferans Ligi Son 16 Turu macerasına bugün start veriyor. Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya konuk olacak. Artemio Franchi Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Arnavutluk'tan Enea Jorgji yönetecek. Tarihi karşılaşma TV 8,5'tan yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılarda 3 oyuncu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa kadroda yok. Sivas'taki rövanş 16 Mart'ta oynanacak.

İşte Sivasspor'un muhtemel 11'i

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez, Julio, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Mandragora, Gonzalez, İkone, Arthur

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Guotas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Cofie, Hakan, Gradel, Saiz, Caicedo