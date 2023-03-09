Lech Poznan - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lech Poznan - Djurgarden maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Lech Poznan ile Djurgarden kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lech Poznan - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECH POZNAN - DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lech Poznan - Djurgarden maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.