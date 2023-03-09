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Fiorentina 1-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Fiorentina ile kozlarını paylaştı. Mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Fiorentina oldu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 00:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 01:12
Fiorentina 1-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Fiorentina'nın konuğu oldu. Heyecan dolu mücadelede Sivasspor rakibine 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Fiorentina'nın ve maçın tek golü 69. dakikada Barak'ın ayağından geldi. Ayrıca maçın 90+4. dakikasında Sivasspor'dan Max Gradel kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Turda rövanş maçı 16 Mart Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi Fiorentina'ya 1-0 mağlup oldu.

6'ncı dakikada soldan Gonzales indirdi, ceza alanı sağında Dodo'nun şutunda top üstten auta gitti.

11'inci dakikada Gonzales'in ara pasında Jovic ceza alanında karşı karşıya pozisyonda plase şutunda kaleci Ali Şaşal topa sahip oldu.

15'inci dakikada sol kanattan Gonzales'in ortasında Castrovilli'nin topuğuyla vuruşunda top üst direkten döndü.

16'ncı dakikada savunma arkasına sarkan Jovic'in aşırttığı top kaleci Ali Şaşal'ı geçti, Murat Paluli, topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada Sivasspor atağında sağdan Appindangoye'nin uzun pasında Caicedo ceza alanında topla buluştu, vuruşunu yaptı, kaleci Terracciano topa sahip oldu.

65'inci dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında savunma arasında yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69'uncu dakikada Biraghi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal'ın elinden kaçırdığı topu savunma uzaklaştıramadı. Barak'ın vuruşunda savunmada Goutas'a çarpan meşin yuvarlak buluştu: 1-0.

86'ncı dakikada sağdan Murat ortaladı, Gradel'in indirdiği topa Charisis vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

99'uncu dakikada sağdan Gradel'in pasında Njie ceza alanı dışından vurdu, top yandan dışarı çıktı.

90'ncı dakikada Sivasspor'da Gradel rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 1-0 sona erdi.

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