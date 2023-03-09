AEK - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AEK - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda AEK ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK - West Ham United maçı 9 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.