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Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sivasspor, Fiorentina'ya konuk olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 15:30
Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina'ya konuk olacak. Son 16 turu müsabakası öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Sivasspor maçı 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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