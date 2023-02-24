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Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında son 16 turu eşleşmeleri netlik kazandı. Sivasspor, İtalyan devi Fiorentina ile eşleşti. Başakşehir'in rakibi ise Belçika'nın Gent takımı oldu. İşte tüm eşleşmeler...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:32
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent ile, Sivasspor ise İtalyan temsilcisi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kurada seribaşı oldu. Grup liderleri ayrıca rövanş müsabakalarını sahasında oynayacak.

Kurada Türkiye'den Medipol Başakşehir ile Sivasspor, grup aşamasını lider tamamladığı için seribaşı olarak yer aldı. Kura sonucunda Başakşehir, Belçika takımı Gent ile, Sivasspor da İtalyan ekibi Fiorentina ile eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 7 Haziran 2023 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Eden Arena'da yapılacak.

İşte tüm eşleşmeler...

AEK Larnaca - West Ham United

Lazio - AZ Alkmaar

Fiorentina - SİVASSPOR

Lech Poznan - Djurgardens

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - BAŞAKŞEHİR

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