Haberler Konferans Ligi Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | CANLI

Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | CANLI

Son dakika spor haberi: Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor. Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olacağı kura çekimini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:19
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, gruplarını lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırdı.

Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.

İşte tüm eşleşmeler...

AEK Larnaca - West Ham United

Fiorentina - SİVASSPOR

Fiorentina - Sivasspor

Lech Poznan - Djurgardens

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - BAŞAKŞEHİR

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