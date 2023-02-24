Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor | CANLI

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, gruplarını lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırdı.
Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor.
İşte tüm eşleşmeler...
AEK Larnaca - West Ham United
Fiorentina - SİVASSPOR
Fiorentina - Sivasspor
Lech Poznan - Djurgardens
Basel - Slovan Bratislava
Sheriff Tiraspol - Nice
Anderlecht - Villarreal
Gent - BAŞAKŞEHİR