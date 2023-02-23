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Gent - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gent ile Karabağ play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:02 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 Perşembe 11:20
Gent - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Gent ile Karabağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENT - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Karabağ maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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