Dnipro - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Dnipro - AEK Larnaca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Dnipro ile AEK Larnaca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dnipro - AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DNIPRO - AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dnipro - AEK Larnaca maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.