AEK - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AEK - Dnipro-1 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda AEK - Dnipro-1 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK - Dnipro-1 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK - DNIPRO-1 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK - Dnipro-1 maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.