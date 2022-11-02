Haberler Konferans Ligi Rıza Çalımbay Slavia Prag maçı öncesi konuştu!

Rıza Çalımbay Slavia Prag maçı öncesi konuştu!

Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda yarın Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak. Temsilcimiz Sivasspor'un gruptan lider çıkması adına büyük önem taşıyan mücadele öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 19:44 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 19:46
Rıza Çalımbay Slavia Prag maçı öncesi konuştu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6'ncı maçında yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Grupta maçların çekişmeli geçtiğini söyleyen Çalımbay, "Bu grupta bütün maçlar çekişmeli geçti. Puanlara baktığımız zaman hemen hemen eşit şekilde. Buradan çıktığımız için çok mutluyuz. Zor bir gruptu. Slavia Prag takımı da bana göre bu grubun favori takımlarının başında geliyordu. Ama Cluj ve Ballkani de kendi ülkelerinin şampiyon takımlarıydı. O yüzden onlar da çok iyiydi. Ama en önemli olan şeylerden bir tanesi de buradan birinci çıkmak. Öyle bir şansımız var ve sonuna kadar zorlayacağız. Ayrıca Cluj'un galip gelmesi takdirde direk bizim 1'inci çıkma şansımız var. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Kendi sahamızda oynadığımız maç çok zor geçti. Burada ki maç da çok zor geçecek, bunun farkındayız. Ligi de düşünerek burada net bir kadro ile çıkamayabiliriz. Onun için hem ligi hem de burayı götürmemiz gerekiyor. Tek amacımız buradan yenilmeden dönmek. O zaman tabii ki birinciliği de garanti etmiş olacağız. Tek amacımız bu. Birinci olmak çok önemli. Buradan mutlaka puanla ayrılmamız lazım" diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARIMIZI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUZ"

Avrupa maçından sonra Fenerbahçe ile de zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen Çalımbay, "Türkiye'de de çok zorlu bir maçımız var. Bazı arkadaşlarımızı da riske etmek istemiyoruz. Daha az ve dinlenmiş olan arkadaşlarımızla bir rotasyon yapacağız. Tam takım çıkma şansımız olmayacak. Buradan alacağımızı galibiyet ya da beraberlik ligi de etkileyecek ve moral kazanacağız. O moralle de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın iyi geçeceğine inanıyorum." diye konuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan düğmeye bastı! Seferovic gidiyor o yıldız geliyor...
Güven Kıraç ihanetle 12 yıllık evliliğini mi bitirdi? Sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı gerçeği ilk kez açıkladı: "Bir evliliğin bitmesi..."
Belözoğlu: İyi oyunla kazanmak istiyoruz
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belözoğlu: İyi oyunla kazanmak istiyoruz
Başakşehir - Hearts maçı saat kaçta?
Ekim enflasyon rakamları açıklandı mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
ABD FED faiz kararı açıklaması saat kaçta?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Neuer kansere yakalandığını duyurdu! Neuer kansere yakalandığını duyurdu! 19:14
İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! İlhan Palut Trabzonspor maçı öncesi konuştu! 16:50
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 16:46
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Bayern Münih - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 16:36
Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi Kayserili futbolculardan Çağdaş Atan değerlendirmesi 16:09
Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! Çizmeden Enes Ünal'a dev talip! 15:58
Daha Eski
Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! Abdullah Avcı: Sorgulamamız gerekiyor! 15:51
Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? Frutti Extra Bursa - Ratiopharm Ulm maçı saat kaçta? 15:50
F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı F.Bahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! 5 isim yer almadı 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? Başkan Recep Tayyip Erdoğan: O günleri unutmak mümkün mü? 14:50
Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? Slavia Prag - Sivasspor maçı saat kaçta? 14:45
Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." Jesus UEFA'ya itiraf etti! "İlham aldığım kişi..." 14:31