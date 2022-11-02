Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Hearts maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın grup liderliği adına önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Başakşehir evinde İskoç ekibi Hearts'i konuk edecek. Maç öncesinde Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "İyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkımız oldu, bunun devam etmesi bütün takımlarımız adına da gerekli. Maçı önemsiyoruz ve grup birincisi olarak son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz, isteğimiz."

"50 GÜNLÜK ARA CİDDİ BİR ARA"

Mevcut takımdaki kadroların milli takıma gitmesi bence olumlu olarak yansımayacak, 50 günlük ara ciddi bir ara. Oyuncu adına, maç sayısının yükseleceği bir süreç yaşayacak. Bunun takımlara pozitif yönlü yansıyacağını düşünmüyorum.