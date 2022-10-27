Haberler Konferans Ligi Yiğido liderliğe göz kırptı! İşte Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki grubunun puan durumu

Yiğido liderliğe göz kırptı! İşte Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki grubunun puan durumu

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. G Grubu'nda yer alan Demir Grup Sivasspor, sahasında Cluj ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak üst tura çıkmayı garantiledi. Grubun diğer mücadelesinde Slavia Prag Ballkani'yi 1-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:07
Yiğido liderliğe göz kırptı! İşte Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki grubunun puan durumu

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor 5. hafta mücadelesinde Cluj'u ağırladı. Temsilcimiz sahasında rakibini 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında galibiyetle ayrıldı. Slavia Prag ise Ballkani deplasmanında 1-0 kazandı. Slavia Prag Ballkani'yi 1-0 mağlup etti. İşte grupta güncel puan durumu...

İşte G Grubu'nda güncel puan durumu:

Sivasspor - 5 maç - 10 puan
CFR Cluj - 5 maç - 7 puan
Slavia Prag - 5 maç - 7 puan
Ballkani - 5 maç - 4 puan

G Grubu 5. hafta programı:

3 Kasım Perşembe: Slavia Prag - Sivasspor
3 Kasım Perşembe: Cluj - Ballkani

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