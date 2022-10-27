Yiğido liderliğe göz kırptı! İşte Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki grubunun puan durumu

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor 5. hafta mücadelesinde Cluj'u ağırladı. Temsilcimiz sahasında rakibini 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında galibiyetle ayrıldı. Slavia Prag ise Ballkani deplasmanında 1-0 kazandı. Slavia Prag Ballkani'yi 1-0 mağlup etti. İşte grupta güncel puan durumu...

İşte G Grubu'nda güncel puan durumu:

Sivasspor - 5 maç - 10 puan

CFR Cluj - 5 maç - 7 puan

Slavia Prag - 5 maç - 7 puan

Ballkani - 5 maç - 4 puan

G Grubu 5. hafta programı:

3 Kasım Perşembe: Slavia Prag - Sivasspor

3 Kasım Perşembe: Cluj - Ballkani