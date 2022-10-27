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Rıza Çalımbay Cluj galibiyeti sonrası konuştu! "Sivas'ı artık herkes tanıyor"

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sivasspor evinde Cluj'u ağırladı. Temsilcimiz sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maç sonu açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bu işi yapan bir takım daha yok Türkiye'de, bir tek Sivasspor var. " ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 01:11
Rıza Çalımbay Cluj galibiyeti sonrası konuştu! "Sivas'ı artık herkes tanıyor"

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Cluj'u yenerek tur atladıkları Konferans Ligi mücadelesi sonrası konuştu.

Çalımbay Türkiye'ye tarihi biz zafer getirdiklerini söyleyerek, "Çok büyük başarı getiriyoruz. Basında Sivasspor, öbürleri kadar yer alamaz. Sivas'ın başarısını küçük yazarlar. Ötekiler büyük şekilde yazılır, çizilir, konuşulur. Ancak, Sivas herkesten daha fazla başarılı olur. Sivas'ın bütçesi onların yüzde 10'udur. Ben gurur duyuyorum Sivas'la!" açıklamasını yaptı.

Sivasspor'un son yıllardaki başarılarından sonra Avrupa'da tanınırlık kazandığını ve bu anlamda Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Bu işi yapan bir takım daha yok Türkiye'de, bir tek Sivasspor var. Geçen sene Türkiye Kupası'nı aldık. Bu takım hep Avrupa'da, Avrupa'da anılan bir takım. Sivas'ı artık herkes tanıyor Avrupa'ya giderek. Bence bu şampiyonluk kadar önemli. Büyüklerin yaptığı başarı tabii ki normal, harcadıkları bütçe falan. Onların bir oyuncuya harcadıkları parayla biz takım kuruyoruz. Bana göre bu çok büyük başarı ama maalesef bir türlü ön plana çıkmıyor." sözlerini kullandı

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