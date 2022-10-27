Fiorentina - Başakşehir maçı sonrası Vicenzo Italıano: Sonuçtan dolayı mutluyuz

Fiorentina Teknik Direktörü Vicenzo Italiano, Medipol Başakşehir maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu beşinci hafta maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Fiorentina'da teknik direktör Italiano, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Italiano, takımının mücadele ettiği her alanda yeniden ayağa kalkmaya çalıştığını belirterek, "Evet benim için Serie A'daki kötü yenilgiden sonra bugün kazanmak önemliydi. İyi maçtı. Geriden gelip iyi dönüş yaptık. Bizi memnun eden bir akşam. Ben de takımım da bu sonuçtan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Gruba maç maç baktıklarını aktaran Italiano, "İlk amacımız gruptan çıkmaktı. Liderlik için son maça bakacağız. Son maçı da kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Italiano, kendi ligleri Serie A'da sıralamadaki yerlerinin iyi olmadığını, orada da yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini sözlerine ekledi.