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AEK Larnaca Dinamo Kiev: 3-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki diğer karşılaşmada AEK Larnaca ile Dinamo Kiev kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 21:56
AEK Larnaca Dinamo Kiev: 3-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe kritik karşılamada Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. Kanarya muhteşem bir geri dönüşe imza atarak rakibiyle 3-3 berabere kalırken grubun bir diğer karşılaşması olan AEK Larnaca ve Dinao Kiev maçında aynı skor gerçekleşti.

Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca ile Dinamo Kiev arasında oynanan mücadelede gol perdesini ev sahibi Larnaca'dan Altman 26. dakikada kaydetti.
Ardından 45. dakikada Kiev'den Vanat skoru 1-1'e getirdi.

53. dakikada Rafael Lopes skoru 2-1'e getirirken ardından Altman yeniden sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu.

82. dakikadan itibaren ise konuk ekip Dinamo Kiev oyuna geri döndü ve 82. dakikada D. Garmash durumu 3-2 yaptı. Ardından Garmash 90+1'de takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Karşılaşma 3-3 sona ererken, bu sonuçlarla beraber temsilcimiz Fenerbahçe averajla lider durumda bulunuyor.

Rennes 2. sırada yer alırken AEK Larnaca 4 puanla 3. sırada Dinamo Kiev ise 1 puanla UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda sonuncu sırada yer aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, son olarak grubunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak.

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