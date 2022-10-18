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UEFA'dan Royal Antwerp'e para cezası

Temsilcimiz Başakşehir'in Royal Antwerp ile oynadığı Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında açılan disiplin soruşturması karara bağlandı.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:14
UEFA'dan Royal Antwerp'e para cezası

UEFA, Royal Antwerp'in Medipol Başakşehir'i konuk ettiği Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında, taraftarının Türk bayrağı yakması nedeniyle ev sahibi takıma 10 bin avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.

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