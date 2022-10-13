Hapoel Beerşeba - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Hapoel Beerşeba - Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hapoel Beerşeba - Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hapoel Beerşeba - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAPOEL BEERŞEBA - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Anderlecht maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.