Ballkani Sivasspor maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un grupta 4 puanı bulunuyor. Sivasspor'de hedef kazanarak puanı 7'ye çıkartmak.
BALLKANİ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Balkani-Sivasspor maçı saat 22.00'da başladı ve TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.
BALLKANİ-SİVASSPOR İLK 11'LER
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerliahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare