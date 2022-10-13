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Ballkani Sivasspor maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, dördüncü maçında Ballkani ile karşılaşıyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, kazanarak gruptan çıkma ihtimallerini güçlendirmek istiyor. Balkani-Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 22:30
Ballkani Sivasspor maçı CANLI izle

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşı karşıya geliyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un grupta 4 puanı bulunuyor. Sivasspor'de hedef kazanarak puanı 7'ye çıkartmak.

BALLKANİ-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Balkani-Sivasspor maçı saat 22.00'da başladı ve TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.


BALLKANİ-SİVASSPOR İLK 11'LER

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerliahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare

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