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SİVASSPOR BALKANİ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor sahasında Balkani'yi konuk edecek. G grubu 3. hafta maçında Sivasspor, kazanmak ve puanını 7 yapmak istiyor. İspanyol hakem Jose Luis müsabakada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor Balkani maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 13:10 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 13:20
SİVASSPOR BALKANİ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

SİVASSPOR - BALKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Balkani maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'teTV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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