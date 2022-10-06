Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor.
Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Konferans Ligi'nin B Grubu'nda Belçika ekibi Anderlecht ile İngiliz temsilcisi West Ham United kozlarını paylaşacak.
West Ham United, ilk iki maçta topladığı 6 puanla zirvede yer alıyor. 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Anderlecht ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.
ANDERLECHT - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anderlecht - West Ham United maçı 6 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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