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Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. B Grubu'nda Anderlecht sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 17:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 17:50
Anderlecht - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor.

Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un da mücadele ettiği Konferans Ligi'nin B Grubu'nda Belçika ekibi Anderlecht ile İngiliz temsilcisi West Ham United kozlarını paylaşacak.

West Ham United, ilk iki maçta topladığı 6 puanla zirvede yer alıyor. 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Anderlecht ise 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ANDERLECHT - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anderlecht - West Ham United maçı 6 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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