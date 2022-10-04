Başakaşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi maçlarının hakemleri belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında Letonya ekibi RGS ile 6 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'da Skonto Stadı'nda karşılaşacak. Bu müsabakayı Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Ginguleac ve Mircea Mihail Grigoriu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak.
SİVASSPOR'UN MAÇININ HAKEMİ DE BELLİ OLDU
Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Sivasspor, 6 Ekim Perşembe günü Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Antonio Ramon Martinez Moreno yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jorge Figueroa Vazquez olacak.