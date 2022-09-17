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Şehir manşette

İtalyan basını, Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda Başakşehir’in İtalyan ekibi Fiorentina’yı 3-0 mağlup etmesine geniş yer ayırdı

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Şehir manşette

Avrupa'daki başarılı temsilcimiz Başakşehir'in Fiorentina zaferi İtalya'da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, 3-0'lık zaferimize geniş yer ayırdı. Corriere dello Sport, "Türk işi şeyler. Mor menekşeler battı" başlığıyla Başakşehir'in galibiyetini okuyucularına aktardı. La Gazzetta dello Sport da "Fiorentina serbest düşüşte. Türkiye'de dibe vurdu" başlığını kullandı. Tuttosport ise, "Türk dersi" başlığını kullandı. Gazete, sezona kötü başlayan Fiorentina'nın toparlanma sinyalleri vermek bir kenara Türkiye'de yıkıldığını yazdı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun da iyi değerlendirmeleri hak ettiği belirtildi.

21 MAÇTIR YENİLGİ GÖRMEDİ
Fiorentina engeliniı 3-0'la geçen Başakşehir, yenilmezlik serisini 21'e yükseltirken, ligde de 6 maçtır kalesini gole kapattı. Geçen sezon ligde son 8 maçı kaybetmeyen İstanbul ekibi, bu sezon ligde 5, Avrupa'da 8 maçta yenilmedi.


İtalyanlar, Başakşehir hocası Emre Belözoğlu'nu da övdü.


SERDAR GÜRLER MVP ADAYI
Başakşehir'in Fiorentina zaferinde 2 golle yıldızlaşan Serdar Gürler, Konferans Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu olmaya aday gösterildi. Dnipro1'den Dovbyk, Köln'den Ljubicic ve Djurgardens takımından Banda da Gürler'in en iyi oyuncu yarışında rakibi oldu.

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