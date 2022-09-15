Haberler Konferans Ligi Zafer aşkına

Zafer aşkına

Sivas ve Başakşehir, Konferans'ta 2. maçına çıkıyor. Yiğido, 19.45'te Cluj'a konuk olacak. Başakşehir ise 22.00'de Fiorentina'yı ağırlayacak. İki maç da TV 8,5'ta.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Zafer aşkına

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Sivasspor ve Başakşehir, gruplarında 2. maçlarına çıkıyor. G Grubu'ndaki Yiğidolar, saat 19.45'te Romanya'dan Cluj'a konuk olacak. Hollanda'dan Lindhout'un yöneteceği maç TV 8,5'tan yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta Slavia Prag'la evinde 1-1 berabere kalmıştı. Diğer maçta 19.45'te Slavia Prag- Ballkani maçı oynanacak.

BAŞAKŞEHİR 2'DE 2 PEŞİNDE

Başakşehir de A Grubu'nda İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak maçı İspanya'dan Fernandez yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan yayımlanacak. İlk maçta konuk olduğu İskoç ekibi Hearts'ı 4-0 yenen temsilcimiz, grubunda lider durumda bulunuyor. Grupta diğer maçta Letonya'dan RFS ile Hearts saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

SİVAS'TA 7 EKSİK

Sivasspor'da Cluj maçı öncesi 7 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan James, Keita, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt ve kız kardeşi vefat ettiği için izinli olan Yatabare, Cluj'a karşı forma giyemeyecek. Yiğidolar, 16 kişilik kafileyle Romanya'ya gitti.

HAİNLERE SORGU

Başakşehir'in Belçika ekibi Antwerp'e konuk olduğu Konferans Ligi play-off turu maçında ev sahibi taraftarların Türk bayrağı yakması nedeniyle temsilcimizin başvurusuyla UEFA tarafından soruşturma açıldı. UEFA, bir müfettiş görevlendirildiği ve soruşturma açıldığını kulübe bildirdi.

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