Molde - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Molde ile Gent, UEFA Avrupa Konferans Ligi F Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele Aker Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Molde - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Gent maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.