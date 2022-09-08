Dnipro-1 - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Dnipro-1 ile AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Konferans Ligi E Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Zorlu mücadele Kosicka Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Dnipro-1 - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DNİPRO-1 - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dnipro-1 - AZ Alkmaar maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.