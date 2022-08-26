UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İşte Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri tüm gruplar...

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS.

B Grubu: West Ham, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Be'er Sheva, Austria Wien, Lech

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

VOLKAN DEMİREL ÇEKTİ!

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un rakiplerinin belirleneceği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimini, eski milli kalecimiz Volkan Demirel yaptı.





Volkan'ın açıklamaları şöyle;



"Sevilla maçından sonra yaşadığım mutluluğu belki sadece çocuğum olduğunda yaşadım. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz."

"Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik."



"Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar."