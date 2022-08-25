Twente - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Twente - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Twente ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Twente - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fiorentina maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.