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İşte Konferans Ligi'nde tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı. Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 21 takım, elemelerden grup aşamasına yükseldi. İşte Konferans Ligi'nde tur atlayanlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2022 Cuma 01:24
İşte Konferans Ligi'nde tur atlayan takımlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

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