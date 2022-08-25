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Hajduk Split - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Hajduk Split ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hajduk Split - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:30
Hajduk Split - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Hajduk Split - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Hajduk Split ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Hajduk Split - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HAJDUK SPLIT - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hajduk Split - Villarreal maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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