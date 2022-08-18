Villarreal - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Villarreal - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Villarreal ile Hajduk Split karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Villarreal - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Hajduk Split maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.