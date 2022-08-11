Haberler Konferans Ligi Konyaspor - Vaduz | CANLI İZLE

Konyaspor - Vaduz | CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden arabam.com Konyaspor, 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya geliyor. Vaduz ile deplasmandan 1-1'lik skorla dönen temsilcimizin rövanş mücadelesi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 20:36
Konyaspor - Vaduz | CANLI İZLE

Arabam.com Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya geliyor.

Vaduz'la ilk maçta 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Turu geçerse Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyette tur atlayacak.

İŞTE arabam.com KONYASPOR - VADUZ MAÇININ İLK 11'LERİ

arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sasere, Sutter, Tunahan Çiçek

KONYASPOR - VADUZ KARŞILAŞMASI CANLI YAYIN

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Yağmur Atacan’dan eşi Pınar Altuğ’a övgü dolu sözler! Yağmur Atacan: Ben direnemiyorum!
Bu bal ayıyı yamulttu! Orman gülü balının kullanımına dikkat: Ölüme bile götürür
Erden Timur’dan 1 İtalya seferi daha! Sıradaki yıldız…
Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sözer temkinli konuştu: Çok kuvvetli bir takım
Oskar Thorvaldsson: Şansımız çok az ama...
🎮 PS Plus'a 12 yeni oyun geliyor!
2022 DGS sonuçları sorgulama ekranı 👉
S Sport nerden ve nasıl izlenir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Slovacko - Fenerbahçe | CANLI Slovacko - Fenerbahçe | CANLI 19:53
Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! Efeler Ligi’nde yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı! 18:18
Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! Sultanlar Ligi’nde yeni sezonunun fikstürü çekildi! 18:13
Tuzlaspor'a Nijeryalı kanat! Tuzlaspor'a Nijeryalı kanat! 18:09
Fas'ta Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi Fas'ta Vahid Halilhodzic dönemi sona erdi 18:04
Slovacko - Fenerbahçe | İlk 11^ler belli oldu Slovacko - Fenerbahçe | İlk 11^ler belli oldu 17:44
Daha Eski
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'da F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'da 17:04
F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oldu F.Bahçe'nin eski yıldızı Aslan oldu 16:41
Kadın sporculardan 9 madalya Kadın sporculardan 9 madalya 16:37
Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? Başakşehir - Breidablik maçı saat kaçta? 16:32
Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? Konyaspor - Vaduz maçı saat kaçta? 16:27
Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı! Szalai o kulüple transfer görüşmelerine başladı! 16:26