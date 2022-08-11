Konyaspor - Vaduz | CANLI İZLE

Arabam.com Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile karşı karşıya geliyor.
Vaduz'la ilk maçta 1-1 berabere kalan Anadolu Kartalı, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Turu geçerse Neftçi (Azerbaycan)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Temsilcimiz, her türlü galibiyette tur atlayacak.
İŞTE arabam.com KONYASPOR - VADUZ MAÇININ İLK 11'LERİ
arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Sasere, Sutter, Tunahan Çiçek
KONYASPOR - VADUZ KARŞILAŞMASI CANLI YAYIN
ASpor CANLI YAYIN
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