Haberler Konferans Ligi Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Breidablik çok kuvvetli bir takım

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Breidablik çok kuvvetli bir takım

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik karşısında iyi bir netice alarak tur atlamak istediklerini söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:28
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Breidablik çok kuvvetli bir takım

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir yarın evinde İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer basın toplantısında konuştu.

Geçtiğimiz hafta çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyen Sözer, "Neticemiz çok güzeldi, maçı aldık. Çok kuvvetli bir takım. Kendi liglerinde lider. Güzel bir hazırlıkla, iyi bir netice alarak tur atlamak istiyoruz. Kadromuz geniş. Maçtan maça değerlendiriyoruz, değişmeler oluyor. Her oyuncuyu değerlendirip, 11 kurmaya çalışacağız. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız" diye konuştu.

Sözer, ayrıca eksik futbolcularının olmadığını da ifade etti.

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