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Başakşehir-Breidablik maçı öncesi Oskar Thorvaldsson konuştu: Şansımız çok az ama umudumuz var

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Breidablik'in teknik direktörü  Oskar Thorvaldsson, rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Thorvaldsson, "Zor maç olacağını düşünüyorum, özellikle bizim için İzlanda’dan daha zor bir maç olacak." dedi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 19:22
Başakşehir-Breidablik maçı öncesi Oskar Thorvaldsson konuştu: Şansımız çok az ama umudumuz var

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'e konuk olacak İzlanda ekibi Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, tur için şanslarının az olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Breidablik'in teknik direktörü Oskar Thorvaldsson, "Zor maç olacağını düşünüyorum, özellikle bizim için İzlanda'dan daha zor bir maç olacak." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Başakşehir çok güçlü bir takım ve kaliteli oyunculara sahip. Bence Başakşehir favori, özellikle de deplasmanda iki farklı kazandıktan sonra. Biz yarın kendi performansımıza bakacağız, neleri daha iyi yapabiliriz ona çalışacağız. Şansımız çok az ama her zaman umut var, elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Thorvaldsson, "İzlanda'daki maç sentetik sahada oynandı. Yarın çim sahada maç oynanacak. Bu sizi nasıl etkiler?" sorusuna, "Çim saha iki takım için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Doğal çimlerde de oynadık bizi etkilemedi. Başakşehir'in İzlanda'da sentetik çimde oynaması onlar için zor olmuş olabilir. Çim iyiyse maçın da iyi olacağın düşünüyorum." yanıtını verdi.

Breidablik Takım Kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ise "Oldukça heyecanlıyız, yarın büyük bir rakibe karşı oynayacağız. Başakşehir kaliteli bir takım. Evimizde atak futbol oynadık, defansta hatalarımız oldu, Başakşehir de hatalarımızı değerlendirdi. Yarın hata yapmamaya çalışacağız, atak futbol oynayarak rakibimize zorluklar yaşatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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