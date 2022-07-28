Konyaspor ve Başakşehir tur aşkına!

Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir, tur için sahaya çıkıyor. Anadolu Kartalı, 3-0 rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u saat 21.00'de ağırlayacak. A Spor'dan yayınlanacak maçı Sırbistan'dan Simovic yönetecek. Temsilcimiz, ilk maçı UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı. Yeşil-beyazlılar, tur atlarsa 3. Eleme'de Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.



MURIC: DAHA FAZLA GOL ATACAĞIM

Konyaspor'un BATE maçında müthiş bir golle sonucu belirleyen Hırvat yıldızı Muric, iddialı konuştu. 26 yaşındaki sağ açık, "İlk golümü attım ve bu bana gurur veriyor. Daha fazla gol atarak takıma destek olmak istiyorum. Hocamız harika işler çıkartıyor" ifadelerini kullandı.



BAŞAKŞEHİR MACCABI'YE BİLENDİ

Başakşehir de 1-1'in rövanşında M.Netanya'yı deplasmanda yenerek adını üst tura yazdırmak istiyor. Netanya Stadı'nda, saat 19.45'teki maçı Hırvatistan'dan Bel yönetecek. Maç, TRT Spor'dan yayımlanacak. Beraberlik halinde uzatmalara gidecek maçta, uzatmalarda da eşitliğin bozulmazsa, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek. Temsilcimiz tur atlarsa, Breidablik (İzlanda)- B.Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



