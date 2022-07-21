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Başakşehir ve Konyaspor UEFA Konferans Ligi'nde sahne alıyor

Avrupa'daki iki temsilcimiz, sahne alıyor. Konyaspor, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus'tan BATE Borisov'la saat 22.00'de karşılaşacak. Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir de İsrail'in Maccabi Netanya takımını saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. Konyaspor'un karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Başakşehir ve Konyaspor UEFA Konferans Ligi'nde sahne alıyor

Avrupa'daki iki temsilcimiz, sahne alıyor. Konyaspor, Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Belarus'tan BATE Borisov'la saat 22.00'de karşılaşacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iki takımın anlaşması sonrasında iki maç da Konya'da oynanacak. Eşleşme gereği bugün Belarus'ta oynanması gereken karşılaşma Konya'da seyircisiz yapılacak ve A Spor'dan yayınlanacak.

MESUT ÖZİL YOK

Avrupa Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir de İsrail'in Maccabi Netanya takımını saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Turuncu-lacivertlilerin Fenerbahçe'den yeni transferi Mesut Özil, bu mücadelede forma giyemeyecek. Her iki temsilcimiz de rövanş karşılaşmalarını 28 Temmuz Perşembe günü oynayacak.

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