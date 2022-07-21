BATE Borisov - Konyaspor maçı canlı yayın (Konyaspor maçı canlı izle)

Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Konyaspor, 2. eleme turu ilk maçında Bate Borisov ile karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlılar, sahasında avantajlı bir skor almayı hedefliyor. BATE Borisov - Konyaspor maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Bessmertny, Dragun, Bacharou, Malkevich, Vasilevich, Milic, Gromyko.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Cekici, Bytyqi, Cikalleshi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İKİ MAÇ DA KONYA'DA

UEFA'nın Belarus takımlarına getirdiği yaptırım dolayısıyla BATE Borisov, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını seyircisiz ve tarafsız sahada oynayacaktı. Konyaspor eşleşmesi sonrası ilk maçı Konya'da, seyircisiz oynamayı kabul ettiler ve bu durumda yeşil-beyazlı temsilcimiz her iki maçı da kendi sahasında oynayacak. Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklediği için böyle bir karar alındı.

İlki seyircisiz, rövanşı seyircili olacak...